الثني يبحث مع وفد من حكماء وأعيان أجدابيا المشروعات الخدمية بالبلدية

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، أمس، مع وفد من أعيان وحكماء بلدية أجدابيا، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة، إدريس المغربي، ووزير الحكم المحلي، عادل الزايدي،

بحث سير العمل في البلدية، والمشروعات الخدمية التي تنفذها الحكومة لصالح عدد من القطاعات بالبلدية؛ ونسب الإنجاز في كافة المشروعات، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه بعض المشروعات المتعثرة.

وفي هذا الصدد، أكد الثني أن الحكومة لم تتلق أموالا للدفعات النقدية لكافة المشروعات منذ نحو عام، وأن استكمال المشاريع أو فتح مشاريع أخرى مرهون بتسييل بنود الميزانية العامة للحكومة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

موضحا أن انعدام الإيرادات المالية للحكومة في ظل سيطرة السلطات الموازية على النفط هو الذي فاقم الأوضاع في مشروعات الحكومة.

كما عقد الثني اجتماعا مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة، إدريس المغربي، ووزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية اجدابيا، امبارك المنفي.

وناقش الاجتماع سير المشاريع المتعاقد على تنفيذها من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ببلدية أجدابيا.

كما ناقش الاجتماع المشاريع المتعاقد على تنفيذها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء، والمشاكل التي تحول دون الانتهاء من استكمالها.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدية ومديري المشروعات ببعض الوزارات والمؤسسات والهيئات، وذلك لإيجاد الحلول اللازمة لإنجاز المشاريع في البلدية.

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