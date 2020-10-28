الثني يبحث مع وفد من حكماء وأعيان أجدابيا المشروعات الخدمية بالبلدية

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، أمس، مع وفد من أعيان وحكماء بلدية أجدابيا، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة، إدريس المغربي، ووزير الحكم المحلي، عادل الزايدي،
بحث سير العمل في البلدية، والمشروعات الخدمية التي تنفذها الحكومة لصالح عدد من القطاعات بالبلدية؛ ونسب الإنجاز في كافة المشروعات، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه بعض المشروعات المتعثرة.
وفي هذا الصدد، أكد الثني أن الحكومة لم تتلق أموالا للدفعات النقدية لكافة المشروعات منذ نحو عام، وأن استكمال المشاريع أو فتح مشاريع أخرى مرهون بتسييل بنود الميزانية العامة للحكومة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
موضحا أن انعدام الإيرادات المالية للحكومة في ظل سيطرة السلطات الموازية على النفط هو الذي فاقم الأوضاع في مشروعات الحكومة.
كما عقد الثني اجتماعا مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة، إدريس المغربي، ووزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية اجدابيا، امبارك المنفي.
وناقش الاجتماع سير المشاريع المتعاقد على تنفيذها من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ببلدية أجدابيا.
كما ناقش الاجتماع المشاريع المتعاقد على تنفيذها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء، والمشاكل التي تحول دون الانتهاء من استكمالها.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدية ومديري المشروعات ببعض الوزارات والمؤسسات والهيئات، وذلك لإيجاد الحلول اللازمة لإنجاز المشاريع في البلدية.
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