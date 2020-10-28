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العملات الأجنبية ترتفع مجددا أمام الدينار

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء في تداولات مساء اليوم الثلاثاء.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الثالثة بـ6.29 دنانير مسجلا ارتفاعا قدره 4 قروش، فيما ارتفع سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى تركيا ودبي بمقدار قرشين وتم تداوله بــ6.30 دنانير، فيما تم تداول اليورو بـ7.37 دنانير، فيما بلغ سعر غرام الذهب كسر عيار 18/ 285 دينارا.

وبشأن العملات الأخرى، فقد سجلت الليرة التركية 80 قرشاً، بينما استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي عند 2.28 دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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