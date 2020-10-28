العملات الأجنبية ترتفع مجددا أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء في تداولات مساء اليوم الثلاثاء.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الثالثة بـ6.29 دنانير مسجلا ارتفاعا قدره 4 قروش، فيما ارتفع سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى تركيا ودبي بمقدار قرشين وتم تداوله بــ6.30 دنانير، فيما تم تداول اليورو بـ7.37 دنانير، فيما بلغ سعر غرام الذهب كسر عيار 18/ 285 دينارا.

وبشأن العملات الأخرى، فقد سجلت الليرة التركية 80 قرشاً، بينما استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي عند 2.28 دينار.

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