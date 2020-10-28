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“الرصد و الاستجابة درنة” يكشف نتائج الحملة العشوائية بشأن كورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر مركز الرصد و الاستجابة الأولى درنة، التقرير الخاص بالجولة الأولى ضمن الحملة العشوائية التي أطلقها مركز الرصد و الاستجابة الأولى درنة .

وقال المركز في إيجاز صحفي اليوم، بعد سحب 47 عينة تحليل سريع، و بعد التعامل مع كل العينات مخبريا ، و رصدها تبين الأتى، 4عينات تحليل سريع ( حالات اشتباه ) و تم عزل الحالات منزليا و ذلك للاستقرار الحالة الصحية و عدم وجود أي أعراض خطورة ، حيث تم عزلهم، مع تقديم كافة الإرشادات الوقائية و التعامل السليم حتى يتم اجراء تحاليل المسحة الأنفية لهم و التأكيد على الإصابة من عدمها .

وتابع المركز، يوجد 43 عينة نتائجها سلبية، كما تم توصية حالات الاشتباه بالتواصل مع مركز في حالة حدوث أي طارئ ، و الوقوف على أي تساؤلات لرصدات أو تقديم كافة الرعاية الصحية لهم .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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