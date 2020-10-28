إغلاق مخبز في غريان بالشمع الأحمر بعد ضبط مخالفات

أعلن فرع جهاز الحرس البلدي في بلدية غريان، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مخبز في المدينة «بالشمع الأحمر» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بعد ضبط مخالفات.

وقال جهاز الحرس البلدي غريان عبر صفحته على «فيسبوك» إن ذلك جاء خلال جولات تفتيشية على عدد من المخابز داخل المدينة لدوريات تابعة للجهاز بالتعاون مع أعضاء مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية

وأكد جهاز الحرس البلدي غريان ضبط عدد من المخالفات خلال الجولة التفتيشية وإقفال مخبز بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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