مفوضية وادي الحياة للكشافة تعقد مؤتمرها السنوي في بنت بية

عقد بقاعة المعهد العالي للمهن الشاملة في بنت بية، المؤتمر السنوي العام الثامن عشر لمفوضية وادي الحياة للكشافة والمرشدات، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للعام الحالي، ورسم السياسات العامة لعمل المفوضية، بالإضافة إلى وضع الخطة العامة واعتماد ميزانية المفوضية للعام الكشفي القادم.

هذا وزار منتسبو المفوضية مستشفى بنت بية القروي ومركز العزل الصحي لجائحة كورونا ببلديات وادي الآجال، واطلعوا على سير العمل فيه، وآلية تقديم الدعم للأطقم الطبية والطبية المساعدة، بحضور قادة ورواد أفواج الكشافة والمرشدات بمناطق وبلديات وادي الآجال.

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