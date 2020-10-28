خارجية الوفاق: الاتفاقية الأمنية مع قطر لا تتعارض مع الاتفاقات الأخيرة بين الأطراف الليبية

ادعى الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد القبلاوي، أن الاتفاقية الأمنية التي وقّعتها حكومة الوفاق مع قطر لا تتعارض مع الاتفاقات التي تمت في الآونة الأخيرة بين الأطراف الليبية.

وقال القبلاوي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا الاتفاق جاء في إطار ما تقوم به الوفاق من بناء القدرات الأمنية بمختلف تخصّصاتها، وذلك من أجل إحلال الاستقرار والأمن للدولة والمواطن، على حد زعمه.

وأضاف القبلاوي أن هذا الاتفاق لا يتعارض مع أي اتفاق بين الأطراف الليبية، مدعيا أنه يهدف لمحاربة الإرهاب والجرائم المنظّمة والمساهمة في الاستقرار الأمني، خاصّة الإقليمي.

ولم يشر القبلاوي من قريب ولا من بعيد إلى أن اتفاق جنيف بين وفدي الوفاق غير المعتمدة والقيادة العامة يلزم الأطراف بوقف كافة الاتفاقيات الأمنية إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وكانت حكومة الوفاق غير المعتمدة قد وقعت مع قطر، أمس الثلاثاء، اتفاقا أمنيا، يقضي بإرسال مستشارين عسكريين لمساعدة الوفاق وتبادل المعلومات بين الجانبين ورصد أي تحرّكات، وتبادل الخبرات والتدريب التقني الذي تحتاجه الأجهزة الأمنية التابعة للوفاق غير المعتمدة.

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