المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يصدر بيانا بشأن مؤتمر الحوار المزمع عقده في تونس

أصدر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بيانا بشأن مؤتمر الحوار الذي تعتزم البعثة الأممية عقده في تونس، متضمنا عدة بنود بعد ملاحظته لسوء الإعداد والتخطيط للمؤتمر، ما ينذر بفشل جديد للعملية السياسية التي تقود البلاد إلى مرحلة مظلمة.

كما استهجن المجلس أسلوب البعثة في الإقصاء والتهميش والمحاباة، وعدم الاهتمام الجدي بالأطراف الليبية الفاعلة والتي لها قواعد اجتماعية وسياسية بالبلاد، بالإضافة إلى ملاحظة المجلس لهيمنة التنظيمات الإسلامية وحلفائها على قائمة المدعوين للحوار.

كما كشف البيان عن معارضة المجلس للآلية التي تم بها اختيار ممثلي الشعب الليبي، رافضين انعقاد مؤتمر بالكيفية والأشخاص الذين دعتهم بعثة الأمم المتحدة، معلنين عدم شرعية انعقاده وعدم القبول بمخرجاته.

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