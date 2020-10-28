صبراتة تحتضن دورة بعنوان “نحو حياة زوجية سعيدة”

بتنفيذ مكتب الثقافة صبراتة وبمشاركة عدد من النساء والناشطات بمؤسسات المجتمع المدني من مدن صرمان وصبراتة والعجيلات انتظمت دورة تدريبية بعنوان نحو “حياة زوجية سعيدة” برعاية مؤسسة طرابلس للإغاثة والثقافة ومؤسسة طرابلس المدنية للثقافة.

وقدّم في الدورة التي التأمت بقاعة السلام بالمركز الثقافي، المدرب الدولي الدكتور إبراهيم شقلوف على مدى ثلاثة أيام متتالية محاضرات تنموية حول أركان الحياة الزوجية بإشراف من كوكبة صبراتة للتنمية والتطوير.

وتهتم الدورة بالأسرة والعلاقات الأسرية والعلاقات الزوجية وحل الخلافات، وتتمحور الدورة في عدد من المحاور منها كيف أختار شريك حياتي، وكيفية التصرف عند الاختلاف ونظريات وخرافات تهدم العلاقة الزوجية، ومدمرات الاستقرار الأسري، كل ذلك لبناء جيل واع أساسه الترابط المتين في الأسرة الواحدة.

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