مخاوف من انتقال تفشي فيروس كورونا إلى المستوى الخامس في ليبيا

أعربت مصادر طبية عن مخاوفها من انتقال فيروس كورونا في ليبيا إلى المستوى الوبائي الخامس، لاسيما بعد تفشي الفيروس بأرقام ألفية في غالبية المدن والبلديات.

وتوقعت المصادر وصول الوضع الصحي في البلاد إلى «المستوى الخامس»، لاسيما وأن حالات الإصابة بالفيروس في تزايد في جميع الأنحاء، بالإضافة إلى ما يمارسه كثير من المواطنين في جميع أنحاء البلاد من تجاهل لإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وقالت المصادر إنه لم يعد بالإمكان النزول بجائحة (كورونا) إلى المستوى الثالث، موضحة أنه لا بد من اتباع الإجراءات والإرشادات الاحترازية وخصوصاً في هذه الفترة بسبب تزايد حالات الإصابة.

وحذرت الأجهزة الطبية، من أن المرحلة الخامسة للفيروس تعدّ الأخطر في رحلة انتشاره، إذ أنه يستشري في كامل البلد كما حدث سابقاً.

ودعت أجهزة طبية إلى ضرورة تجنب الإلقاء العشوائي للكمامات أو القفازات، تفاديا لأن تكون وسيلة لنشر الفيروس، ملفتة إلى التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك.

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