مواصلات الوفاق توقع مذكرة تعاون مع السلطات المالطية بشأن النقل الجوي والبحري

أجرى وفد برئاسة وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة ميلاد معتوق وبصحبة عدد من المسؤولين زيارة رسمية لجمهورية مالطا تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والبنية التحتية المالطية ورؤساء ومدراء الهيئات المختصة التابعة لها.

وقالت وزارة النقل والمواصلات في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال النقل الجوي والبحري تشمل في طيها الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدة على أن يتم مراعاة الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه سيتم الاستفادة من المؤسسات المالطية في الرفع من كفاءة الكوادر الليبية في مجال الطيران والمطارات، مبينة أن تم خلال الزيارة تسجيل إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية في مالطا، وأنه تم مراجعة وإضافة التعديلات اللازمة على اتفاقية النقل الجوي التي كانت قد أبرمت بين البلدين سابقا.

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