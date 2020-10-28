مع التفشي السريع لكورونا.. ليبيا تقترب من المستوى الوبائي الخامس

بتسجيل ليبيا 57 ألف إصابة بفيروس كورونا، تتزايد المخاوف من انتقال وشيك إلى المستوى الوبائي الخامس بعد تفشي الفيروس في المدن والقرى على كامل التراب الليبي.

وبات الخطر الداهم يهدد الأطقم الطبية التي هي العماد في التصدي للجائحة ورعاية المصابين وعلاجهم وخاصة بعد وفاة الكثير من الأطباء وعناصر الأطقم المساعدة جراء الإصابة.

اللجنة العليا لمجابهة الوباء عقدت اجتماعها الدوري الـ53 بفرع المركز الوطني سوق الجمعة بمدينة طرابلس لرصد جهوزية مراكز العزل وتوفر المشغلات المعملية لمختبرات صحة المجتمع وكيفية تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل وإعداد دليل إرشادي خاص للمنافذ البرية والبحرية والجوية استعداداً لفتح الحدود والمطارات، فيما أبدى مراقبون تحفظهم إزاء عملية فتح المنافذ في هذا التوقيت.

بدورها توقعت اللجنة العليا، وصول الوضع الوبائي إلى المستوى الخامس، فيما حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من مغبة تجاهل الكثير من المواطنين لإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأكدت اللجنة على أنه لم يعد في إمكانها النزول بجائحة كورونا إلى المستوى الثالث، بل من الممكن الصعود إلى المستوى الخامس، ونصحت باتباع الإجراءات الاحترازية خاصةً في هذه المرحلة.

يعد المستوى الخامس هو الأخطر، حيث يستشري الوباء في كامل البلاد وتعجز مراكز الإيواء على استيعاب الحالات النشطة والحرجة كما حدث في الدول التي ظهر فيها الفيروس عند بدء تفشيه في العالم قبل سبعة أشهر.

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