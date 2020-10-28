الرابطي ينتقد خيارات البعثة الأممي في الملتقى السياسي

وجه رئيس حزب الوطني الليبي، بشير الرابطي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن الأسماء المرشحة من البعثة الأممية لتمثل المدن الليبية في حوار تونس.

الرابطي نبه إلى أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي من تنظيم الإخوان لن يساهموا إلا في تعميق المأساة الليبية التي تبذل الأمم المتحدة جهودا في سبيل تجاوزها.

وقال الرابطي إن القائمة التي أعلنت عن أسماء المقترحين لحضور محادثات تونس أوضحت نية البعثة الأممية المبيتة في إطالة أمد الأزمة الليبية، وأن معظم المذكورين هم أشخاص جدليون وانتماءاتهم مشبوهة، حيث يدينون بالولاء لتنظيم الإخوان الذي هو سبب البلاء في البلاد، إلى جانب عدم اعتراف التنظيم بالحوار، ومعهم آخرون من جماعات متأسلمة مارست الإرهاب في معظم أنحاء الكرة الأرضية.

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