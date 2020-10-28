الرابطي ينتقد خيارات البعثة الأممي في الملتقى السياسي

وجه رئيس حزب الوطني الليبي، بشير الرابطي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن الأسماء المرشحة من البعثة الأممية لتمثل المدن الليبية في حوار تونس.
الرابطي نبه إلى أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي من تنظيم الإخوان لن يساهموا إلا في تعميق المأساة الليبية التي تبذل الأمم المتحدة جهودا في سبيل تجاوزها.
وقال الرابطي إن القائمة التي أعلنت عن أسماء المقترحين لحضور محادثات تونس أوضحت نية البعثة الأممية المبيتة في إطالة أمد الأزمة الليبية، وأن معظم المذكورين هم أشخاص جدليون وانتماءاتهم مشبوهة، حيث يدينون بالولاء لتنظيم الإخوان الذي هو سبب البلاء في البلاد، إلى جانب عدم اعتراف التنظيم بالحوار، ومعهم آخرون من جماعات متأسلمة مارست الإرهاب في معظم أنحاء الكرة الأرضية.
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