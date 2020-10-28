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“العاصفة” توقع خسائر مادية شملت طائرات وسفناً

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خلفت أمطار غزيرة وعواصف عنيفة أضرارا مادية بعدة مدن ساحلية في مقدمتها العاصمة طرابلس فيما لقي شخص واحد مصرعه، مع توقعات بأن تمتد العواصف إلى الساحل الشرقي حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية الذي سبق أن توقع هطول أمطار غزيرة، وحذر من رياح شمالية غربية قوية تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وتسببت قوة الرياح بتقطع حبال الربط لبعض السفن الراسية في ميناء طرابلس ما أسفر عن وقوع حاويات عن ظهر السفن في البحر وتحطمت حاويات أخرى في ساحات التخزين.

كما أدت العاصفة إلى جنوح السفينة “ليدي حلوم” عند حاجز أمواج الميناء ونجح فريق الإنقاذ في انتشال طاقم السفينة الجانحة، حسب الشركة الليبية للموانئ.

على صعيد الطيران تواترت الأخبار عن أضرار لحقت بثلاث طائرات تابعة لشركات ليبية نتيجة العاصفة كانت مصطفة في هناغر مسقوفة من الصفيح داخل مطار معيتيقة.

عاصفة على أبواب الشتاء علها تكون جرس إنذار للجهات ذات العلاقة ومدى جاهزيتها للتعامل مع ما يحمله فصل الشتاء من أمطار وعواصف، ومدى استجابة الجهات العامة في تعاملها مع المركز الوطني للأرصاد الجوية لتفادي أي خسائر في الأرواح والممتلكات في حالة حدوث أي طارئ طبيعي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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