ليبيا تتحصل على منصب نائب رئيس البرلمان العربي

عقد البرلمان العربي الجلسة الإجرائية لاختيار رئيسه ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان.

وتمت الجلسة الإجرائية اليوم الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وانتهت الجلسة باختيار “عادل العسومي” من المملكة البحرينية رئيساً للبرلمان العربي بعد تزكية كل الأعضاء، و“حسن الطاهر البرغوثي” عضو مجلس النواب عن مدينة بني وليد نائباً له.

وسبق لأ“البرغوثي” أن تولى منصب نائب رئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي لمدة 4 أعوام متتالية من عام 2016م لعام 2020م.