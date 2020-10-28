إطلاق صافرة البداية لانتخابات بلديات الواحات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية عن انطلاق العملية الانتخابية ببلديات جالو وأوجلة واجخرة وذلك ببدء عملية تسجيل الناخبين بطريقة إلكترونية.

وبدأت عملية تسجيل الناخبين وانطلاق العملية الانتخابية ببلديات الواحات الأربعاء، ويتواصل التسجيل على مدار أسبوعين وستكون المدة قابلة للتمديد في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك، على حسب حجم إقبال الناخبين.

يشار إلى أن بلديتي سرت ودرنة أيضاً على أتم الاستعداد لإجراء العملية الانتخابية وهذا ما جعل أمر تشكيل لجان فرعية بهاتين البلديتين يستبق تحديد موعد تسجيل الناخبين بهما أمرا غاية في الأهمية-حسب ما أفادت به اللجنة المركزية التابعة للحكومة اللليبية.

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