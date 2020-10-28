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الحكومة الليبية: يوم غد الخميس عطلة رسمية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدرت الحكومة الليبية قرارا يقضي باعتبار يوم غد الخميس 12 ربيع الأول عطلة رسمية في كافة ربوع ليبيا، وذلك احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، على أن تستثنى من هذا القرار المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقارها، مع حفظ حقوقهم في ذلك.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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