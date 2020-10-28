الحكومة الليبية: يوم غد الخميس عطلة رسمية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

أصدرت الحكومة الليبية قرارا يقضي باعتبار يوم غد الخميس 12 ربيع الأول عطلة رسمية في كافة ربوع ليبيا، وذلك احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، على أن تستثنى من هذا القرار المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقارها، مع حفظ حقوقهم في ذلك.
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قناة ليبيا
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