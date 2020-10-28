الوفاق تخالف قرار مجلس الأمن والأمم المتحدة القاضي بمعاقبة معرقلي اتفاقية جنيف

هددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمعاقبة من يسعى في عرقلة «اتفاق جنيف»، الذي أبرمه الجيش، مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، خلال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لوقف «إطلاق النار الدائم» في ليبيا.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر إعلامية، تعثر المساعي الرامية لتفكيك الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضحت المصادر، أن خطة فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، لتفكيك الميليشيات والكتائب المسلحة التابعة للوفاق، تواجه برفض قيادات هذه الميليشيات.

وكان باشاغا قد وصف قبل وقت سابق اتفاق جنيف بأنه هش، ولن يستمر إلا إذا توقفت الدول الخارجية عن التدخل في الشأن الليبي.

في ذات الوقت، استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس، ما وصفته بخرق حكومة الوفاق للاتفاقات المبرمة إثر توقيعها اتفاقية أمنية مع قطر.

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