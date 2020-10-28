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عاجل// اشتعال النيران في المقابر الواقعة قرب سوق الظهرة بطرابلس

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، بنشوب حرق هائل في المقابر الواقعة قرب منطقة سوق الظهرة بطرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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