عاجل// اشتعال النيران في المقابر الواقعة قرب سوق الظهرة بطرابلس

أفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، بنشوب حرق هائل في المقابر الواقعة قرب منطقة سوق الظهرة بطرابلس.

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