عاجل// اشتعال النيران في المقابر الواقعة قرب سوق الظهرة بطرابلس

أفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، بنشوب حرق هائل في المقابر الواقعة قرب منطقة سوق الظهرة بطرابلس.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، بنشوب حرق هائل في المقابر الواقعة قرب منطقة سوق الظهرة بطرابلس.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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