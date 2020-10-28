مصراتة.. إجمالي إصابات كورونا بمراكز العزل بالبلدية بلغ 51 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الأربعاء، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل مراكز العزل بالبلدية بلغ 51 حالة وإجمالي حالات العناية المركزة بلغ 21 حالة.

وقالت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا داخل مركز العزل بالمعهد القومي للأورام بلغ 30 حالة منها 22 حالة بالإيواء و 8 حالات بالعناية المركزة، مضيفة أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في قسم العزل بمركز مصراته الطبي بلغ 12 حالة منها 8 حالات بالإيواء و4 حالات بالعناية المركزة.

وأوضح البيان أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا داخل قسم العزل بمستشفي مصراته للدرن والأمراض الصدرية بلغ 9 حالات بالعناية المركزة.

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