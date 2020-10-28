احتمى بها فدهسته .. حادث مؤسف يودي بحياة شاب في مصراتة خلال العاصفة

ليبيا – تسببت العاصفة التي هبت مساء يوم أمس الثلاثاء على أجزاء واسعة من الساحلالغربي وأجزاء من الساحل الأوسط والشرقي في خسائر قُدرت بملايين الدينارات غالبيتها في الممتلكات الخاصة .

وقد تسببت العاصفة في تحطم زجاج وأسقف آلاف السيارات في المنطقة الممتدة من شرق طرابلس إلى مصراتة إضافة لتساقط الأشجاروالأجسام المتطايرة من الأسطح على السيارات مازاد من حجم الخسائر .

وفي تاجوراء تسبب تساقط حبات كبيرة من البرد بتحطيم نوافذ السيارات والمنازل وتحطيم بعض الأسقف البلاستيكية والمشيدة من الطوبوالاسمنت الخفيف والترنيت .

كما شهد ميناء طرابلس البحري حادثة جنوح سفينة شحن ضخمة تحمل علم بنما وتسمى ” ليدي حلوم ” وقد تسببت الرياح في سقوطبعض حاوياتها على الرصيف او حتى في عرض البحر وقد كافحت الفرق حتى ساعات الفجر لاخراج طاقمها منها .

اما ميناء مصراتة فقد شهد حادثة من نوع آخر حيث تسببت الرياح التي فاقت سرعتها 25 عقدة ، في قطع حبال عملاقة الشحن السفينة ” بيرسوس ليبرتي ” لتنفلت مع الموج وتتسبب في حشر القاطرة الليبية ” جنات ” مابينها وبين الرصيف حتى تحطمت وغرقت .

ونجا طاقم القاطرة ” جنات ” الذي كان يحاول سحب السفينة الاولى الى موقعها بعد انقطاع حبال الربط .

وفي مصراتة شهدت منطقة ” الهبارة ” بالتزامن مع العاصفة حادثة مؤسفة أدت لوفاة الشاب محمد عبدالفتاح دبور الذي يوري جثمانه الثررى ظهر اليوم الأربعاء في مقبرة الرملة .

وبحسب جيران الشاب المتوفي فقد باغتته العاصفة وحبات البرد الضخمة عندما كان خارجًا من صلاة العشاء بالمسجد وقد أضطر للإحتماء أسفل شاحنة مركونة ( بطاح ) على الطريق بين المسجد والمنزل .

إلا أن صاحب الشاحنة قرر تحريكها من مكانها فيما يبدوا لحمايتها من البَرَد ولم ينتبه للشاب محمد الذي كان يحتمي أسفلها فتعرضللدهس وفارق الحياة في المكان واللحظة .

المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية