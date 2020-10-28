غرق قاطرة بميناء مصراتة والفرق الفنية تعمل على انتشالها

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أفادت المنطقة الحرة مصراتة، اليوم الأربعاء، أن الفرق الفنية المختصة بميناء مصراتة تواصل عملية انتشال القاطرة “جنات” التي غرقت الثلاثاء نتيجة “تراكي” إحدى السفن التجارية الضخمة عليها، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت إدارة الأمن والسلامة بميناء مصراتة، أن كل الخطوات تسير وفق البرنامج الفني المعد بالخصوص، إضافة إلى أن انتهاء العملية بالكامل سيكون خلال الساعات القريبة القادمة.

وتعرضت القاطرة “جنات” الراسية بميناء مصراتة إلى الغرق بعد اصطدام إحدى السفن الضخمة المحملة بالسيارات بها جراء سوء الأحوال الجوية.

وتسببت العاصفة القوية في انقطاع حبال الربط الخاصة بالسفينة، ما أدى إلى انفلاتها واصطدامها بالقاطرة، ما أدى إلى غرقها.

وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بميناء المنطقة الحرة مصراتة، عبد الرحمن أبوشعالة، استمرار الحركة الملاحية بالميناء دون أي توقف، لافتًا إلى أن كل الإجراءات قد تم اتخاذها بخصوص الحادثة.

كما أكد بوشعالة، على سلامة جميع الطواقم الفنية والمنتجين الذين ساهموا بشكل كبير في عملية إنقاذ بقية القاطرات، والقيام بكل التدابير الوقائية لضمان عدم حدوث أي تلوث نتيجة غرق القاطرة “جنات”.