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طيران المؤقتة تبحث استكمال مشروع إعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

28 أكتوبر، 2020 10:37 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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