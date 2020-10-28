طيران المؤقتة تبحث استكمال مشروع إعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
غرق قاطرة بميناء مصراتة والفرق الفنية تعمل على انتشالها
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
احتمى بها فدهسته .. حادث مؤسف يودي بحياة شاب في مصراتة خلال العاصفة
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصراتة.. إجمالي إصابات كورونا بمراكز العزل بالبلدية بلغ 51 حالة
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
العامة للكهرباء تواصل صيانة عدد من خطوط الضغط العالي والمحطات
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك