عضو بحوار تونس يحذر من ” مؤامرة ” ترفض البعثة الإجابة عن التساؤلات حولها

ليبيا – أشاد عضو مجلس النواب وعضو منتدى الحوار السياسي ( حوار تونس ) مصباح دومة بـ ” التطورات الإيجابية في حلحلة الأزمة الليبية المتمثلة في لقاءات مونترو وبوزنيقة والغردقة وصولاً إلى اتفاق 5+5 في جنيف محذرًا من ” مؤامرات وشكوك ” سيرفضها الليبيون .

وأشار دومة مجددًا في بيان تلقته المرصد إلى أن اتفاق 5+5 افضى لوقف اطلاق نار دائم وخروج كل الأجانب العسكريين من ليبيا وقال : ” ننتظر ملتقى الحوار السياسي في تونس ونتطلع أن ينتج عنه حلول حقيقية للأزمة السياسية الخانقة وإعادة توحيد مؤسسات الدولة ” .

واستطرد قائلًا : ” غير أنه هناك العديد من التساؤلات بعد طرح قائمة أسماء المشاركين في حوار تونس التي ارسلتها الى رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ولم نحصل على رد إلى الآن بخصوص آلية ومعايير اتخاذ القرارات العامة مثل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء للحكومة الليبية ” .

وكشف دومة أن هذا السلوك أثار العديد من الشكوك في ما أسماه : ” إعادة مسلسل المبعوث السابق ليون بإصدار قائمة بالأسماء بناءً عليها يصدر قرار من مجلس الأمن بتوقيع من اختارتهم البعثة للحضور ووضع الليبيين في حالة من التخبط قد تستمر عدة سنوات ونرجع بعدها إلى المربع الأول من انقسام سياسي ومؤسساتي ينتهي بحرب يكون ضحيتها أبناء الشعب الليبي وخروج المبعوثة بالإنابة من المشهد وترك الليبيين في مخاض الصراع مع المبعوث الجديد ” .

https://twitter.com/observatoryly/status/1321210786396753923?s=21

وتابع ” : ” وعلى ما تقدم وبالتشاور مع أعضاء مجلس النواب عن إقليم فزان، نطالب البعثة بوضع آلية واضحة وفق الأقاليم التاريخية لليبيا ولا داعِ لتكريس دور التيارات السياسية التي ليس لها اي قواعد شعبية وفرضها على الشعب الليبي بالتنسيق مع بعض الاطراف الدولية”.

وختم دومة “بأن البعثة دورها داعم لحل الأزمة الليبية في ظل ما تبقى من السيادة الوطنية وعليها التوضيح والابتعاد عن الغموض ومنع التدخلات الخارجية ،مؤكداً على عدم بقاء الليبيين مكتوفي الأيدي أمام هذه المؤامرات فالمعايير اساس الاختيار واي اختيار بدون معايير يثير الشكوك.

المرصد – متابعات