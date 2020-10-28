«داخلية الموقتة» توضح ملابسات إيقاف مواطنتين بمركز شرطة في بنغازي

أوضحت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، ملابسات توقيف مواطنتين في أحد مراكز الشرطة بمدينة بنغازي، وذلك ردا على ما أعلنته وكيلة وزارة العدل السابقة لحقوق الإنسان بالحكومة، المحامية سحر بانون، التي اعتبرت أن توقيفهن «إسرافا من هيئة الشرطة في سجن النساء»، فيما طالبت وزارة الداخلية المحامي العامة بمحكمة استئناف بنغازي بالتحقيق معها بشأن ما أوردته من اتهامات للوزارة.

وظهرت وكيل وزارة العدل السابق بالحكومة الموقتة لحقوق الإنسان، المحامية سحر بانون، فجر اليوم، في تسجيل مصور عبر حسابها على موقع «فيسبوك» تحدثت فيه عن إيداع مواطنتين ليبيتين للحجز القانوني شرطة العروبة بمديرية أمن بنغازي معتبرة أن «الأمر يعد إسرافا من هيئة الشرطة في سجن النساء دون أن تعلم أن الإيقاف القانوني تم بأوامر النيابة العامة».

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة في بيان نشرته بشأن الواقعة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوزير المستشار إبراهيم بوشناف كلف مكتب الشكاوي والتظلمات بديوان الوزارة للتحقيق في الواقعة منذ ساعات الصباح الأولى وتبين أن المواطنتين جرى توقيفهن بناء على «أوامر صادرة من مدير نيابة العروبة بموجب القضية رقم 757 لسنة 2020 من نيابة العامة المختصة بضبط المتهمات بناء على الشكوى المقدم من سيدة بريطانية باكستانية الأصل هي أمر لأطفال ليبيين ضد شقيقات طليقها اللائي ادعت انهن اعتدين عليها وسحبن جواز سفرها ومبلغ مالي كان في حقيبة يدها وفقا لأقوالها الثابتة في تحقيقات النيابة العامة بعد أن حاولت زيارة ابنائها الذين تمتلك حق حضانتهم وفقا لحكم قضائي بصحبتها ومنعها من ذلك».

وأكدت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة أن الشكوى متضمنة «أقوال المعتدي عليها بوجود شكوى سابقة لدى المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي بخصوص خطف المحضونين من مدينة طرابلس والحضور بهم لمدينة بنغازي».

كما أكدت الوزارة أن مركز الشرطة المختص نفذ عمله حيال الموقوفتين «وفقا لصحيح القانون، بحضور سجانة وحجز المتهمات في مكتب رئيس وحدة التحريات بالمركز، وهو ما ينفي صحة احتجازهن في (تيلا) وفقا للأقوال المرسلة دون أدلة»، مشيرة إلى أنهن نقلن إلى النيابة المختصة قبل انتهاء مدة 24 ساعة و«التي أصدرت أوامر الضبط، ووجهت لهن تهمة السرقة بالإكراه، والاعتداء بالضرب والتهديد، قبل أن تفرج عنهن من سرايا النيابة بناء على كفالة».

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن المحامية سحر بانون التي أذاعت الخبر «تعلم قبل غيرها أن معالجة الأمر لن تكون مجدية بعيدة عن ساحات المحاكم» لأنها كانت تشغل صفة وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان إضافة لكونها حقوقية، مؤكدة أنها «لا تتبنى أي من وجهات النظر الواردة بالمحاضر ولا تنحاز لأي من أطراف الخصومة».

وطلبت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة في ختام البيان من المستشار المحامي العامة بمحكمة استئناف بنغازي «التحقيق فيما ورد من اتهامات طالب الوزارة خلافا للحقيقة».

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