الحرس البلدي تراغن يتلقى دعماً من الإدارة العامة بطرابلس

في بادرة دعم ومساندة وصل إلى فرع الحرس البلدي تراغن عدد سيارتين مقدمتين من الإدارة العامة في طرابلس، وذلك لتسهيل العمل أمام ضباط وأفراد الحرس البلدي في البلدية.

يأتي الدعم لمساندة الفرع لتسيير الدوريات في كامل مناطق البلدية ومتابعة مختلف الأنشطة التجارية والخدمية الغذائية والصحية ومختلف المناشط العامة والخاصة وتنفيذ الضبطيات والتعامل بشكل أسرع مع البلاغات الواردة من المواطنين أو المؤسسات.

وحضر استلام السيارات رئيس الفرع والضباط والأفراد وعميد المجلس البلدي ومتابع قطاع الصحة والحرس في المجلس.

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