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الحرس البلدي تراغن يتلقى دعماً من الإدارة العامة بطرابلس

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في بادرة دعم ومساندة وصل إلى فرع الحرس البلدي تراغن عدد سيارتين مقدمتين من الإدارة العامة في طرابلس، وذلك لتسهيل العمل أمام ضباط وأفراد الحرس البلدي في البلدية.

يأتي الدعم لمساندة الفرع لتسيير الدوريات في كامل مناطق البلدية ومتابعة مختلف الأنشطة التجارية والخدمية الغذائية والصحية ومختلف المناشط العامة والخاصة وتنفيذ الضبطيات والتعامل بشكل أسرع مع البلاغات الواردة من المواطنين أو المؤسسات.

وحضر استلام السيارات رئيس الفرع والضباط والأفراد وعميد المجلس البلدي ومتابع قطاع الصحة والحرس في المجلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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