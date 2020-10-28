سبها.. تنظيم حملة للتبرع ببلازما الدم للمتعافين من كورونا السبت المقبل

أعلن فريق الرصد والاستجابة السريعة فرع سبها، الأربعاء، أنه يعتزم تنظيم حملة للتبرع ببلازما الدم للأشخاص المتعافين من فيروس كورونا تحت شعار ” بلازما المتعافين … حياة للمصابين” بالتعاون مع مصرف الدم المركزي سبها ابتداء من السبت المقبل وحتى الأول من نوفمبر القادم بمقر الفريق بالمركز الصحي الثانوية .

وقال فريق الرصد في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه يعتزم تنظيم حملة التبرع بالبلازما للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى المصابين بفيروس كوورنا داخل مراكز العزل في سبها وخارجها للوصول بهم إلى مرحلة الشفاء والتعافي والعودة إلى أسرهم وحياتهم الطبيعية.

وطالب فريق الرصد بالتبرع بالبلازما لصالح المصابين والحالات الحرجة من ضحايا فيروس كورونا، مضيفا أنه يمكن التواصل مع فريق الرصد على الأرقام التالية:

0921168344

0924635879

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