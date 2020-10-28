اختيار البرغوثي نائباً لرئيس البرلمان العربي

عقد البرلمان العربي، الجلسة الإجرائية لاختيار رئيس البرلمان العربي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان.

وتم خلال الجلسة التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في مدينة القاهرة اختيار “حسن الطاهر البرغوثي” عضو مجلس النواب عن مدينة بني وليد نائباً لرئيس البرلمان العربي، حيث سبق لـ “البرغوثي” وأن تولى منصب نائب رئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي لمدة 4 أعوام متتالية من عام 2016م لعام 2020م.

يذكر أن “حسن البرغوثي” من مواليد مدينة بني وليد عام 1981م ومتحصل على ماجستير دراسات دبلوماسية من الأكاديمية الليبية للدراسات العليا وهو عضو بالبرلمان العربي ومجلس النواب الليبي منذ عام 2014م وشارك في العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية التي تخص الشأن الليبي العام.

يشار إلى أنه قد تم وفي نفس السياق اختيار “عادل العسومي” من المملكة البحرينية رئيساً للبرلمان العربي بعد تزكية كل السادة الأعضاء.