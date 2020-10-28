دومه يطالب البعثة الأممية بمعايير واضحة لاختيار أعضاء «الرئاسي» ورئيس الحكومة

طالب عضو مجلس النواب وعضو منتدى الحوار السياسي مصباح دومه، اليوم الأربعاء، البعثة الأممية بوضع «آلية واضحة بخصوص آلية ومعايير اتخاذ القرارات العامة مثل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء للحكومة الليبية وفق الأقاليم التاريخية لليبيا»، داعيا البعثة الأممية إلى «الابتعاد عن الغموض ومنع التدخلات الخارجية».

وقال دومه، في تصريح نقله موقع مجلس النواب في طبرق «لا داعِ لتكريس دور التيارات السياسية التي ليس لها اي قواعد شعبية وفرضها على الشعب الليبي بالتنسيق مع بعض الاطراف الدولية» – حسب تعبيره -، مبينا أن هذا الطلب جاء بعد «التشاور مع أعضاء مجلس النواب عن إقليم فزان».

وأضاف عضو مجلس النواب «هناك العديد من التساؤلات بعد طرح قائمة أسماء المشاركين في حوار تونس التي ارسلتها الى رئيسة البعثة بالإنابة ولم نحصل على رد إلى الآن بخصوص آلية ومعايير اتخاذ القرارات العامة مثل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء للحكومة الليبية».

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وبدأت عشرات الشخصيات الليبية، الإثنين الماضي، حوارًا سياسيًّا عبر دوائر الاتصال المغلقة، بإشراف الأمم المتحدة، بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار. والمحادثات هي الأولى في إطار منتدى الحوار الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الأخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية، فيما من المقرر عقد جلسة حوار في تونس في نوفمبر المقبل لتحديد معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية.

وعبر عضو منتدى الحوار عن «شكوك في إعادة مسلسل المبعوث السابق (برناردينو) ليون بإصدار قائمة بالأسماء بناءً عليها يصدر قرار من مجلس الأمن بتوقيع من اختارتهم البعثة للحضور، ووضع الليبيين في حالة من التخبط قد تستمر عدة سنوات..».

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