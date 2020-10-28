لجنة مجابهة كورونا بمصراتة تعلن فحص 290 عينة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الأربعاء، أن إجمالي العينات التي تم سحبها ، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء للفحص بلغ 290 عينة، منها 254 عينة تم سحبها داخل المقر و 36 عينة تم سحبها خارج المقر.

وقالت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه تم إحالة 254 عينة إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس وإحالة 36 عينة إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وأكدت اللجنة أن إجمالي نتائج المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس بلغ 238 عينة منها 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 189 حالة سالبة، مضيفة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تماثل 43 حالة للشفاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24