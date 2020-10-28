المئات في طبرق يتجمعون بساحة الملك إدريس للاحتفال بالمولد البنوي

أخبار ليبيا 24-خاص

خرج أهالب طبرق شرق ليبيا بأعداد كبيرة هذه الليلة في ميدان الملك إدريس للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يصادف يوم الـ12 من شهر ربيع الأول من العام الهجري.

وحمل الأطفال عشرات القناديل المضيئة بكل الألوان والشعارات وهم يرددون الأهازيج في مدح الرسول الكريم. وابتهاجًا بهذه المناسبة، وزعت الحلويات والمشروبات على المحتفلين.

وأقامت الزوايا الصوفية احتفالا داخل مسجد الملك إدريس وسط المدينة، تضمن حلقات الذكر، وإنشاد القصائد في مدح النبي الكريم وسيرته العطرة.

وقبل الاحتفال هذه الليلة انتشرت عشرات الخيم والأكشاك الأيام الماضية والتي قام أصحابها ببيع القناديل بعشرات الأنواع بأسعار مختلفة.

وقد انتشرت الدوريات الأمنية داخل الميدان للحفاظ على الأمن خلال الاحتفال.

يشار إلى أن خطب الجمعة الماضية بمساجد طبرق ركّزت المولد النبوي الشريف وحول مشروعية الاحتفاء به، إذ رأى بعض الأئمة جوازه فيما رأى البعض الآخر أنه بدعة ولا أصل له ولا دليل عليه.