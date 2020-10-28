رئيس الاستشارية الطبية بطبرق يطلب بالإعفاء والمجلس البلدي يرفض

أخبار ليبيا 24 -خاص

طالب فرج الجالي رئيس اللجنة الاستشارية الطبية إعفائه من رئاسة اللجنة بسبب قلة الإمكانيات المادية وغياب الدعم من الجهات المسؤولة.

وأوضح الجالي، أن سبب طلب الإعفاء هو أن اللجنة لم تستلم أي دعم مادي ولم تقدم أي مكافآت للأطقم الطبية بمركز الحجر الصحي.

وأكد الجالي، أن الأطقم الطبية داخل الحجر الصحي قدمت ما لديها من جهد معرضين أنفسهم للخطر دون أي دعم مادي من أي جهة مسؤولة.

وقال: “إنني لا أستطيع فرض الحضور على العاملين في الحجر الصحي بالحضور خلال الفترة القادمة”.

وفضّل الجالي، تقديم استقالته للتفرغ برئاسة مركز طبرق الطبي، كما أنه لم يخفِ تخوفه من الموجة القادمة لفيروس كورونا، حيث لفت إلى أنها قد تكون أخطر من الموجة الماضية.

ومن جانبه، رفض رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، استقالة الجالي وطالبه بالعدول عنها ودعوة كل الأطقم الطبية بتقديم خدماتهم.