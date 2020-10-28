المبروك: تركيا وقطر تعملان على إفشال اتفاق وقف إطلاق النار بجنيف

قال عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية، حسن المبروك إن هناك تحركات من قبل تركيا وقطر لإفشال اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف بوقف إطلاق النار، ولإفشال الجهود الأممية لإحلال السلام في ليبيا.

وأوضح المبروك في تصريح صحفي، أن تحركات المليشيات تهدف إلى الضغط على الحوار السياسي الذي يشارك فيه عدد كبير من التابعين لهذه المليشيات لتحقيق اتفاق يضمنوا به مكاسب كبرى والسيطرة البلاد.

وقال المبروك إنه في حال فشل هذه الاتفاقات ستعود البلاد إلى مربع الفوضى والإرهاب والحرب والدمار وتشتيت الإمكانيات وتبعثر قدرات الشعب، مؤكدا أن المليشيات تتحرك وفق إرادة جماعة الإخوان المسلمين، التي تسعى من خلال ميليشياتها لتحقيق مكاسب سلطوية على حساب الشعب.

وألمح المبروك إلى أن تركيا هي الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة من أجل تعقيد الوضع لكي يسهل لهم سرقة الأموال الليبية واستثمارها في مشاريع خاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مؤكدا أن المنطقة الغربية تحت سيطرة تركيا وقطر، وأن اتفاق وقف إطلاق النار يهدد وجودهم ومصالحهم في البلاد، لاسيما وأن الاتفاق ينص على طرد المرتزقة.

وأشار المبروك إلى أن الفوضى التي تعاني منها البلاد في الوقت الجاري تسببت فيها الحكومات المتتالية بعد نكبة فبراير 2011، مضيفا أن المليشيات تنسف جهود حل الأزمة بإعلان مشروع سياسي؛ من أجل أن تضمن استمرارها في المشهد الليبي المتعثر متمتعة بالغنائم والأسلحة لحمايتهم من أي بطش محتمل.

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