الاستشارية الطبية في طبرق تكرم المساهمين في مكافحة كورونا

أخبار ليبيا 24 -خاص

أقامت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق حفل تكريم للأطقم الطبية العاملين في الحجر الصحي وأقسام العزل، إضافة إلى جميع المساهمين في مكافحة وباء كورونا.

وكّرم، رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، فرج الجالي، الأطباء العاملين بالحجر الصحي، والذين تعرضوا للعدوى وتم شفائهم أثناء تأديتهم لواجبهم.

وتم توزيع شهادات التقدير على كل العاملين بمركز الحجر الصحي والعزل، كما تم تكريم المواطن الذي تبرع بمقر الحجر الصحي، وكذلك الأجهزة الأمنية التي قامت بحماية المركز.

بدوره، قدم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، درعًا تكريميًا، للجنة الاستشارية الطبية، على جهدها المبذول لمكافحة كورونا.

وسجلت طبرق خلال الأشهر الماضية 228 إصابة و181 حالة شفاء و41 حالة وفاء، حتى خرجت آخر حالة وتم إغلاق مركز الحجر الصحي.