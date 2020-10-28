دومه: هناك تساؤلات كثيرة حول قائمة المشاركين في حوار تونس

قال عضو مجلس النواب مصباح دومه أمس الثلاثاء، إن هناك تساؤلات كثيرة حول قائمة المشاركين في حوار تونس.

وأضاف دومه في إيجاز صحفي أن الحوار ينتظر منه أن ينتج عنه حلول حقيقية للأزمة السياسية الخانقة وإعادة توحيد مؤسسات الدولة لا سيما في ظل التطورات الإيجابية في حلحلة الأزمة الليبية المتمثلة في لقاءات مونترو السويسرية وبوزنيقة المغربية والغردقة المصرية وصولاً إلى اتفاق جنيف الذي نتج عنه وقف اطلاق النار الدائم وخروج كل الأجانب العسكريين من ليبيا.

وبين أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز لم تقدم ردا حول آلية

ومعايير اتخاذ القرارات العامة مثل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء للحكومة الليبية مما أثار الشكوك في إعادة مسلسل المبعوث السابق ليون بإصدار قائمة بالأسماء بناءً عليها يصدر قرار من مجلس الأمن بتوقيع من اختارتهم البعثة للحضور ووضع الليبيين في حالة من التخبط قد تستمر عدة سنوات ونرجع بعدها إلى المربع الأول من انقسام سياسي ومؤسساتي ينتهي بحرب يكون ضحيتها أبناء الشعب الليبي وخروج المبعوثة بالإنابة من المشهد وترك الليبيين في مخاض الصراع مع المبعوث الجديد.

وأكد أن مجلس النواب بالتشاور مع أعضاء الجنوب فيه يطالب البعثة بوضع آلية واضحة وفق مناطق ليبيا دون تكريس دور التيارات السياسية التي ليس لها اي قواعد شعبية وفرضها على الشعب الليبي بالتنسيق مع بعض الاطراف الدولية.

وأكد ، أن البعثة دورها داعم لحل الأزمة الليبية في ظل ما تبقى من السيادة الوطنية وعليها التوضيح والابتعاد عن الغموض ومنع التدخلات الخارجية ،مؤكداً على عدم بقاء الليبيين مكتوفي الأيدي أمام هذه المؤامرات فالمعايير أساس الاختيار وأي اختيار بدون معايير يثير الشكوك.

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