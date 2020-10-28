«الوفاق»: استئناف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مصر الأسبوع المقبل

قال وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات أنه من المقرر استئناف الرحلات الجوية بين مصر ومطار معيتيقة الأسبوع المقبل.

وأضاف “بوشكيوات”، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، أن الخطوط الإفريقية والخطوط الليبية ستستأنف رحلاتها إلى مطار برج العرب بالإسكندرية بواقع أربع رحلات أسبوعية.

وأوضح المسؤول بحكومة الوفاق أن الرحلات الجوية ستستأنف إلى تونس فور الانتهاء من التنسيق اللوجستي وتفعيل البروتوكل الصحي الموقع بين البلدين.

وأفاد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حثت على فتح المطارات في اتفاق 5+5، وعودة الرحلات إلى مطار سبها.