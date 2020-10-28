رئيس «التسييري»: سرت مدينة «منكوبة»

وصف رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، سرت بـ«المدينة المنكوبة»، مشيرا إلى أن حكومتي الوفاق والموقتة لم تقدمان أى دعم لها منذ فترة.

وقال عامر في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن بلدية سرت ومجلسها قد تسلم المهام وفقا لقرار مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة يوم 6 يناير 2020، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن لم تقدم الحكومة الليبية أى ميرانية أو دعم أو مساعدة لبلدية سرت».

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وأوضح رئيس المحلس التسييري أن «مدينة سرت تعاني شح الإمكانيات وتردى مستوى العمل اليومى للجهات لحكومية، لأنها لم تحصل على أى دعم مالي». ونوه إلى أن الحكومتين «لم تقدما أى دعم أو تعويضات مالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة»

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