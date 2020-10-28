واشنطن تجدد مطالبتها بالخروج الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا

جددت الولايات المتحدة صباح اليوم الخميس، مطالباتها بخروج كل المرتزقة من الأراضي الليبية.

وأوضح الناطق الإقليمي باسم الخارجية صامويل ويلبرج في تصريح إعلامي أن الولايات المتحدة تطالب بخروج كل المرتزقة من الأراضي الليبية، معربًا عن رفض بلاده أي تدخل أجنبي في ليبيا، لاسيما أن هذا التدخل يهدد دول الجوار.

وأضاف ويلبرج أن وجود القوى العسكرية في ليبيا يمثل خطرًا على المصريين والجزائرين والتونسيين، مُضيفًا أن على كل المعتدين على الأراضي الليبية احترام الشعب الليبي.

وبين أن الفوضى في طرابلس تمثل خطرا على ليبيا، لافتا إلى أن واشنطن تهدف إلى استقرار ليبيا وهو ما لا يمكن أن يحدث في وجود المرتزقة داعيا إلى سحبهم فورا من الأراضي الليبية.

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