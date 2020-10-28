المصباحي: نرفض تمرير أجندة الإخوان من خلال البعثة الأممية

أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي رفضهم التدليس وتمرير أجندة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا من خلال البعثة الأممية.

وقال المصباحي، في لقاء عبر قناة “الحدث الليبي” أمس الأربعاء، إن المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا لم يعترض على لقاء الليبيين، واستدرك: “لكننا نعترض على الطريقة التي يتم بها التدليس في إرادة الليبيين من خلال البعثة الأممية لتمرير أجندة الإخوان المسلمين في ليبيا، من خلال هذه الأسماء الجدلية”.

وأضاف رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا: “مع احترامنا للعدد الذي لا يزيد عن أصابع اليد، وكثير من هؤلاء الأسماء ليسوا معروفين لدى الليبيين، ومن عُرف منهم هم مجموعة جدلية تقود تنظيم الإخوان المسلمين الذي اعتبرهم البرلمان الليبي مجموعة خارجة عن القانون، وجماعة إرهابية”.

وتابع: “نحن ندعو إلى اللقاء الليبي الليبي، فالليبيون عقدوا لقاءات فيما بينهم وعبروا عن إرادتهم باتفاق فتح النفط وفتح خطوط الطيران بين بنغازي وطرابلس وبإرادة الليبيين”، مشددا على أهمية تنفيذ المبادرة المصرية ومخرجات مؤتمر برلين التي تنص على وقف نقل المرتزقة والمليشيات.

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