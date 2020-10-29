هولاند: سلوك تركيا في ليبيا سوريا يعتبر مشكلة بالنسبة لوجودها في حلف الناتو

قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الأربعاء إن وجود تركيا داخل حلف الناتو يجب أن يُثار مع حلفاء الولايات المتحدة بسبب سلوكها غير المقبول تجاه ليبيا وسورية و العدواني بحق الدول الحليفة.

ووصف هولاند في تصريح صحفي سياسات تركيا بالعدوانية تجاه الدول الحليفة والتي تشجع على الصراعات المسلحة على أبواب أوروبا.

وبين أن تركيا اليوم لديها سلوك غير مقبول في ليبيا وفي سورية، مما يتسبب في صراعات يمكن أن تشجع المنظمات الإرهابية على الظهور مرة أخرى ، مشيرًا أيضًا إلى دور تركيا في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

واعتبر أن الهجمات الشخصية التي يشنها الرئيس رجب طيب أردوغان ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطيرة، مشددا على أن سلوك تركيا العدواني يشكل مشكلة لوجود تركيا في الحلف الأطلسي.

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