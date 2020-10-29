مسؤول بالخارجية الأمريكية: على المرتزقة الانسحاب فورا من ليبيا

قال صامويل ويلبرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ضد أي تدخل أجنبي في ليبيا.

وأضاف “ويلبرج” خلال مداخلة عبر فضائية “TEN” المصرية: “إن وجود القوى العسكرية في ليبيا يمثل خطرا للمصريين، والجزائرين، والتونسيون”.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن أمريكا تطالب بخروج كل المرتزقة من الأراضي الليبية.

وتابع المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “علي كل المعتدين على الأراضي الليبية احترام الشعب الليبي، والعلم بالخطر التي تمثله الفوضي في طرابلس.

واختتم موضحا، أن هدف الولايات المتحدة أن ترى ليبيا مستقرة ولديها أمن ويستمتع الشعب الليبي به، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يحدث ذلك في وجود المرتزقة فعليهم الانسحاب فورا من الأراضي الليبية”.