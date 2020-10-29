مصادر: حكومة الوفاق أعلنت موافقتها للإفراج عن الروسيين 

أكدت مصادر صحفية، موافقة حكومة الوفاق، على إطلاق سراح “ناشطين سياسيين روسيين” تم سجنهما منذ أكثر من عام، ولم يصدر النائب العام أي توضيح حول موافقة الحكومة.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، أن عملية الإفراج تعكس انفراجة بين حكومة الوفاق وموسكو، بعد فترة من المطالبات الروسية على إطلاق سراح مواطنيها في ليبيا.

وأوضح أربعة مسؤولين للوكالة، كانوا على عِلم بالمفاوضات التي جرت بين الوفاق وموسكو، أعلنوا عن المفاوضات انتهت باتفاق على إطلاق سراح الروسيين في ليبيا.

وأشار المسوؤلين الذين امتنعوا عن كشف هوياتهم، لأن الاتفاقية لم تُعلن بعد، إن السجناء سيتم إرسالهم إلى موسكو في غضون أيام، بحسب ما نقله موقع الحرة الأمريكي.

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