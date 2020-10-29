بلدية طرابلس المركز تعلن إنشاء منتزه رياضي وترفيهي

أعلنت بلدية طرابلس المركز، إنشاء فضاء طرابلس الرياضي الترفيهي، بمقر كلية البنات سابقا، ليكون منتزه للعائلات بالعاصمة.

وأوضحت البلدية، أن المنتزه يضم عديد الملاعب الرياضية المصغرة ومضمار ومساحات خضراء، إضافة إلى موقف للسيارات وبعض المقاهي الصغيرة.

وعن الجانب الرياضي، أشارت البلدية، أن الهيئة العامة للشباب والرياضة قامت بالمساهمة بإشرافها على تجهيز هذه الملاعب المتمثلة برياضة كرة التنس والسلة والطائرة، إضافة إلى كرة القدم الخماسية وغيرها من الرياضات الترفيهية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية