الصحة الليبية تنشر الإسعافات الأولية لـ “لدغة العقرب”

نشرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، الإسعافات الأولية، للدغة العقرب.

وأوضحت إدارة الإعلام، “قد يتعرض الشخص للدغة العقرب وعلينا معرفة أعراض اللدغ لمعرفة كيفية التصرف والقيام بالإسعاف المطلوب”.

وأشارت إدارة الإعلام عن الأعراض: “ألم وزرقة وتورم في مكان اللدغة أو العضة – زغللة العين- دوخة وغثيان وقيء – التعرق الغزير- زيادة إفراز اللعاب- العطش الشديد- ضعف العضلات – عدم القدرة على المشي- توقف التنفس في الحالات الشديدة”.

وأضافت الإدارة: “عند التأكد من ضهور هذه الأعراض علينا التحرك للأسعاف الأولية ويكون ذلك بإتباع الخطوات التالية: – تهدئة المصاب وعدم تحريكه – عدم تحريك العضو المصاب – جعل مستوى العضة أو اللدغة اخفض من مستوى القلب- امسح مكان العضة أو اللدغة بالكحول أو الماء والصابون – اربط فوق العضة أو تحتها بحوالي 5 سم إن أمكن – قم بتبريد المكان المصاب بالثلج لتخفيف الألم وتقليل امتصاص السم – عليك القيام بكل هذه الأمور والإسراع في نقل المصاب للمستشفى لفحصه”.

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