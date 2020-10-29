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النمروش يجري زيارة لجهاز البحوث التطبيقية والتطوير

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، بزيارة عمل لجهاز البحوث التطبيقية والتطوير، واستقبله رئيس الجهاز العميد امحمد الدردار ومدراء الإدارات به.

وأوضحت الوزارة، أن الزيارة تهدف إلى مناقشة عدد من المشكلات الخاصة بالجهاز وإيجاد الحلول له، إضافة إلى استئناف صرف مرتبات العاملين المدنيين به.

وحضر النمروش، خلال الزيارة عرضاً مرئيا عن خطة إعادة  تفعيل الجهاز، و على المعرض الذي أُعد على هامش الزيارة.

وأبدى وزير الدفاع في حكومة الوفاق، ملاحظاته عن الخطة وتوجيهاته بما يحقق أهداف الوزارة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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