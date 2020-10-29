صحة الوفاق تطالب مسؤوليها بالتنسيق معها لمنع “تحريف المقابلات”

خاطبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مدراء المستشفيات والقطاعات والإدارات التابعة للوزارة، حول التجاوزات وتحريف المقابلات الشخصية.

وأوضحت الوزارة في خطابها: “نظرا لتكرار التجاوزات وتحريف بعض المقابلات الشخصية واستطلاع الرأي داخل قطاعات الصحة ونشر محتوى مضلل لتشويه وزارة الصحة والمسؤولين بها من قبل بعض القنوات التلفزيونية”.

وطالبت الوزارة بعد توضيحها المسؤولين، “بعدم السماح للقنوات الإعلامية بالتصوير داخل القطاعات التابعة للصحة واستطلاع الرأي أو إجراء أي مقابلات وتصريحات رسمية إلا بالرجوع والتنسيق مع إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بوزارة الصحة والحصول على إذن تصريح رسمي كتابي بذلك”.

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