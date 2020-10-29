مديرية أمن طرابلس تضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية

أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبطها كميات كبيرة من الألعاب النارية ليلة أمس.

وأوضحت المديرية، أن عملية الضبط تأتي ضمن توجيهات مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، بتكثيف الجهود لضبط كافة الألعاب النارية ومحدّثات الصوت.

وأشارت مديرية أمن طرابلس، أن مكتب التحري والمعلومات التابع لمكتب المدير، تمكن من ضبط و مصادرة كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأضافت المديرية، أن أعضاء التحري قاموا بشن حملات موسّعة على تجار الألعاب النارية بمختلف أنواعها، وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ التنوير و محدثات الصوت، وأنها قامت بتحرير الواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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