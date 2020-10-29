صحة الوفاق تنشر إحصائية إصابات الحروق للخمس سنوات الماضية

كشفت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، عن إحصائية بعدد الإصابات للخمس سنوات الماضية، بمستشفى الحروق بسبب الألعاب النارية في ذكرى المولد النبوي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن عدد الإصابات التي تحصل كل عام وحالة الطوارئ بالمستشفيات خاصة مستشفى الحروق والتجميل وضع يعتبر كارثي.

وأشارت الوزارة، أن الكارثة تبدأ من الأضرار الكارثية التي قد تنتج عن انفجار الألعاب النارية إذا كانت مخزنة بطريقة خاطئة إلى الأضرار الناتجة عن استخدامها المباشر أو الغير مباشر بالترويع والهلع والخوف .

وأضافت وزارة الصحة، أن “سِجل الألعاب النارية يعجّ بالحوادث، حيث تعرّض العديد من الاطفال والشباب وحتى كبار السن لبتر فى اليد وأحيانا كلتا اليدين إضافة إلى بتر جزئى فى الأصابع وأطراف اليد ويوجد لدينا العديد من الصور الموثقة التي لا نريد نشرها لبشاعة الصور”.

وفي ذات الوقت أكدت الوزارة، أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في الإصابات: “الحقيقة المبشرة أن السنوات الأخيرة شهدت تراجع ملحوظ ومبشر في عدد الإصابات التي نعزوها لثقافة المواطن والوعي والجهود المبذولة في هذا الاتجاه والذي نتمنى أن يكون هذا العام أيضا على غرار السنتين الماضيتين”.

وهُنا ننشر لكم الإحصائية التي أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق:

“بحسب الاحصائيات التي زودنا بها المكتب الإعلامي لمستشفى جراحة الحروق والتجميل للسنوات الخمس الماضية حيث كانت كالتالي :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية