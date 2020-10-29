«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق محل في سبها

أنذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الخميس، محل بالإغلاق يقع في سبها،؛ لعدم تقيده بالاشتراطات الصحية، وذلك في إطار جولة لمفتشيه على بعض المحال في سبها.

ولاحظ مفتشو مكتب المركز خلال جولتهم في محل «حلويات السلطان» انتهاء صلاحية الشهادات الصحية لبعض العاملين، حاجة رخام المحل للتغيير لوجود شقوق، وعدم وجود أسطوانات إطفاء حرائق، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن مفتشي المركز لاحظوا أن النظافة العامة في المحل جيدة، وكذلك الإضاءة والتهوية والتبريد، لافتًا إلى أن المركز أعطى إنذار بالإغلاق لمسؤولي المحل حال استمرار عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

– ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وألوان محظورة في هون

ويشن المركز حملات تفتيشية دورية على المحلات والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

وأمس الأربعاء، ضبط مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في الجفرة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وألوانًا محظورة ضمن حملة تفتيشية على محلات وأسواق المواد الغذائية بمدينة هون.

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