داخلية الليبية تكشف تفاصيل احتجاز سيدتين داخل مركز شرطة العروبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف حقيقة واقعة احتجاز مواطنتين ليبيتين داخل مركز شرطة العروبة بمديرية أمن بنغازي، مؤكدة أن الحجز كان بأوامر النيابة العامة، وليس إسرافًا من هيئة الشرطة.

وبحسب بيان الداخلية، ردًا على ما قالته وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان سحر بالون، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والتي اتهمت الشرطة بالإسراف في سجن النساء.

وأوضحت أنه منذ ساعات الصباح الأولى، كلف الوزير إبراهيم بوشناف، مكتب الشكاوى والتظلمات بديوان الوزارة والمنشأة من العام 2018م لهذا الغرض؛ لبحث ما إذا كان المركز تجاوز اختصاصاته أو أساء استعمال سلطاته أو أسرف فيها دون ضرورة لذلك.

وذكر البيان أن المكتب باشر على الفور في الانتقال للمركز المختص، وتبين أن أوامر صادرة عن مدير نيابة العروبة بموجب القضية رقم 757 لسنة 2020م من النيابة العامة المختصة بضبط المتهمات، بناء على الشكوى المقدمة من سيد بريطانية – باكستانية الأصل هي أم لأطفال ليبيين ضد شقيقات طليقها اللاتي ادعت أنها اعتدين عليها وسحبن جواز سفرها ومبلغ مالي كان في حقيبة يدها، وفقا لأقوالها الثابتة في تحقيقات النيابة العامة، بعد أن حاولت زيارة أبنائها الذين تمتلك حق حضانتهم وفقا لحكم قضائي بصحبتها ومنعها من ذلك.

وتضمنت الشكوى، بحسب البيان، أقوال المعتدى عليها بوجود شكوى سابقة لدى المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي بخصوص اختطاف المحضونين من مدينة طرابلس والحضور بهم لمدينة بنغازي.

وأضاف البيان أن مديرية أمن بنغازي تعمل في القضايا التي تخص النساء عبر وحدة الشرطة النسائية الني تختص بالحجز القانوني للنساء خلال فترة جمع الاستدلالات أو التمهيد للإحالة للنيابة العامة، وبالتالي فإن المركز المختص نفذ عمله وفقا لصحيح القانون، بحضور سجانة وحجز المتهمات في مكتب رئيس وحدة التحريات بالمركز، وهو وما ينفي صحة احتجازهن في (تيلا) وفقا للأقوال المرسلة دون أدلة.

وقبل انتهاء مدة 24 ساعة، بحسب البيان، تم الانتقال بالمتهمات للنيابة العامة المختصة التي أصدرت أوامر الضبط، ووجهت لهن تهمة السرقة بالإكراه، والاعتداء بالضرب والتهديد، قبل أن تفرج عنهن من سرايا النيابة بناء على كفالة.

وطلبت الداخلية من المستشار المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي التحقيق فيما ورد من اتهامات طالت الوزارة خلافا للحقيقة.