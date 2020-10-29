شركة الهروج: شرعنا بتصدير مليون برميل نفط بعد رفع القوة القاهرة

أعلنت شركة “الهروج” للعمليات النفطية في ليبيا، امس الأربعاء، البدء في عملية تصدير مليون برميل نفط خام من ميناء رأس لانوف.

وصرحت شركة “الهروج” للعمليات النفطية الليبية، بحسب وكالة “سبوتنيك” ، أنه “بعد إعلان رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بدأت، الأربعاء، بميناء راس لانوف، عملية شحن الناقلة Malibu التي تبلغ شحنتها حوالي مليون برميل من النفط الخام”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الجمعة الماضية، عن رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف، وأعطيت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة.